В Дании осквернили и обезглавили бюст Путина

Бюст президента России Владимира Путина в парке датского города Орхус, поставленный в рамках рекламной кампании местной радиостанции Radio4, был осквернен спустя несколько часов после установки. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

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По данным телеканала, в понедельник сотрудник коммуны Орхус обнаружил, что с установленного в парке постамента исчезла голова бюста Путина. Пьедестал и оставшуюся часть скульптуры передали радиостанции.

На радиостанции сообщили, что сейчас пытаются установить местонахождение пропавшей части скульптуры. Радиостанция также призвала слушателей сообщить, если им что-либо известно о случившемся или местонахождении головы бюста.

Radio4 ранее объявила о необычной рекламной акции, в рамках которой Дании решили подарить пять бюстов известных и влиятельных людей. Помимо Путина, в проект вошли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, телеведущая Ким Кардашьян и предприниматель Илон Маск.

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