В Колумбии женщину спасли из-под завалов спустя 30 часов после землетрясения

В колумбийском городе Кали спасатели извлекли женщину из-под завалов рухнувшего здания почти через 30 часов после землетрясения магнитудой 7,4, сообщает CNN.

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По данным телеканала, женщину идентифицировали как Диану Тронкосо. По словам официальных лиц, её состояние стабильное.

Сообщается, что Тронкосо — медик, ей чуть больше 30 лет. В момент обрушения здания она находилась в своей квартире одна.

10 августа сейсмологи зафиксировали в Колумбии землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, в результате погибли 224 человека.