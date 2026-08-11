В Колумбии женщину спасли из-под завалов спустя 30 часов после землетрясения
В колумбийском городе Кали спасатели извлекли женщину из-под завалов рухнувшего здания почти через 30 часов после землетрясения магнитудой 7,4, сообщает CNN.
По данным телеканала, женщину идентифицировали как Диану Тронкосо. По словам официальных лиц, её состояние стабильное.
Сообщается, что Тронкосо — медик, ей чуть больше 30 лет. В момент обрушения здания она находилась в своей квартире одна.
10 августа сейсмологи зафиксировали в Колумбии землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, в результате погибли 224 человека.