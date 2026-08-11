Избившего российскую туристку в кафе Абхазии мужчину задержали

Правоохранители задержали мужчину, жестоко избившего российскую туристку в кафе в Абхазии, на него заведено уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве отметили, что 2 августа фигурант попытался познакомиться в пострадавшей в одном из местных кафе, но, получив вежливый отказ, спровоцировал дальнейший конфликт, применил физическую силу в отношении потерпевшей.

Врачи констатировали после осмотра, что туристка получила гематомы и ссадины верхних и нижних конечностей, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиблено-рваные раны лица, уточнили в МВД.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Квеквескири Ахры Геннадьевича, 1990 года рождения, подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, а также угрозу убийством жительнице города Черкесска, 1989 года рождения», — пояснили в пресс-службе.

В МВД заметили, что подозреваемый в момент нападения находился под домашним арестом, наложенным на него в качестве обвиняемого по уголовному делу о похищении человека, вымогательстве, грабеже, незаконном хранении огнестрельного оружия.

СМИ: российскую туристку жестоко избили в Абхазии

Сейчас он заключен под стражу, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 июля в гостиничном комплексе Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия произошел конфликт, в ходе которого серьезно пострадала русскоговорящая туристка.