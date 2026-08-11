Уставший от работы немец накачивал пациентов смертельными дозами препаратов

Немецкий суд приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата, который вводил тяжелобольным пациентам огромные дозы успокоительных препаратов, а в некоторых случаях смешивал их с сильными обезболивающими. Следствие уже доказало его причастность к десяти убийствам.

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По данным правоохранителей, мотивом преступлений послужили личная тревожность медбрата и его искаженное представление о медицинском «порядке». Сам немец признавался, что устал от работы и хотел снизить свою нагрузку. Достоверно установленные преступления медработник совершал в период с декабря 2023 года по май 2024 года.

Однако правоохранители полагают, что убийства могли происходить и раньше, так как мужчина работал в клинике Вюрзелена начиная с 2020 года. Ожидается, что в следующем году прокуратура Ахена предъявит медику дополнительные обвинения в рамках этого громкого дела. Параллельно расследование ведется и в Кельне, где проверяют возможные случаи убийств в период, когда осужденный трудился в одной из местных больниц до 2020 года, передает The Straits Times.

Жительница Британии Люси Летби убила семь детей с июня 2015 по июнь 2016 года — в это время в больнице участились случаи необычных смертей среди малышей.