Спасший мальчика на пляже в Петербурге рассказал, что не сразу смог зайти в воду

Мужчина, спасший ребёнка на пляже в Санкт-Петербурге, рассказал, что не с первого раза смог зайти в воду — там било током. Но он не сдался.

В разговоре с «Раптли» Евгений поделился, что сначала пытался найти палку, чтобы вытащить пострадавшего, а когда в воду бросили бревно — пошёл по нему.

«Видимо, контакт не очень большой с водой, поэтому тока я сильно не замечал. Схватил его за руку и вытащил, насколько мог, к берегу», — вспоминает он.

Когда 11-летнего мальчика достали из воды, он не дышал. Ребёнку оказали первую помощь — и он ожил.

За свой героический поступок мужчина получит 23-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Евгений говорит, что узнал об этом от жены, а она прочитала в соцсетях.