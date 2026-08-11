В Британии мать вместе с подругами пытала сына и запирала его в шкафу

Жительниц Британии обвиняют в истязании семилетнего сына одной из них. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, семилетний Уильям жил вместе с 38-летней матерью Кейтлин Эванс, а ее 23-летние подруги Нессе Кини и Кирби Ранкину также участвовали в воспитании. Как полагают сотрудники правоохранительных органов, ребенок подвергался насилию в течение нескольких месяцев.

Так, для истязания взрослые использовали воду. Помимо этого, кто-то из них обжигал ребенка и наносил ему удары в том числе и по затылку.

По словам эксперта, на коже пострадавшего нашли «бесчисленное количество синяков». У пострадавшего нашли два перелома плечевой кости и другие травмы. Исходя из их характера, специалист не исключил, что мальчик был изнасилован.

В последний день жизни ребенка кто-то ударил его по голове тупым предметом, после чего он не выжил. Еще минимум сутки он находился дома прежде, чем в дом пришли полицейские и нашли мальчика. Уильяма обнаружили в шкафу, он был связан и обмотан скотчем.

В отношении женщин возбудили уголовное дело. Сейчас все трое ждут заседания суда в тюрьме.