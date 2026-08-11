В аэропорту США провели частичную эвакуацию

Диспетчерскую вышку эвакуировали в международном аэропорту Спокан в американском штате Вашингтон, где бушуют лесные пожары. Причиной стала ложная тревога, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

«Ранее сегодня диспетчерская вышка аэропорта Спокан была эвакуирована из-за сработавшей пожарной сигнализации в здании. Впоследствии было установлено, что тревога была ложной», – сказали в авиагавани.

Там также заявили, что это не повлияло на выполнение полетов, аэропорт остается открытым и продолжает работать в обычном режиме.

Накануне сообщалось, что почти 100 крупных лесных пожаров бушует на территории США, создавая серьезную нагрузку на ресурсы пожарных служб по всей стране.

2 августа стало известно, что на востоке штата Вашингтон около 600 жилых домов, предприятий и других зданий уничтожили лесные пожары. По данным властей, распространение огня удалось остановить. Примерно 5 тыс. домов были эвакуированы. Пламя охватило территорию в 21 кв. км вокруг города Спокан, второго по величине в штате.