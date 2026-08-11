Стали известны последствия пожара в ДК "Выборгский"

При пожаре в ДК "Выборгский" в Санкт-Петербурге пострадали только административные и подсобные помещения, сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня.

Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.

"Нам удалось не допустить распространения [огня] на соседние прилегающие жилые помещения, а также помещения театра. Пострадали только административные и подсобные помещения и кровля административного здания. В настоящий момент проводится проливка, разборка, никто не пострадал", - сказал он журналистам.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что в завалах происходит тление на площади 70 кв. м.

В Петербурге горит кровля Выборгского дворца культуры

Пожар локализовали. Как сообщалось ранее, в ДК происходило горение кровли на площади 400 кв. м. Было эвакуировано 50 человек. К ликвидации пожара привлечены 175 человек личного состава и 46 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 единица техники и 78 человек личного состава.