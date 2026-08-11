Экс-главу управления Минобороны Таразевича обвинили в мошенничестве

Бывшего начальника продовольственного управления Минобороны полковника Виктора Таразевича обвинили в мошенничестве при исполнении госконтрактов на поставку мясных консервов, следует из материалов дела.

Таразевич проходит обвиняемым по делу о хищениях при поставках мясных консервов для нужд российской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

«21.05.2026 в следственном управлении ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления (продовольственного) ДРО Минобороны России полковника Таразевича В.Э, генерального директора «Нармяспромма» Вислобокова Д.А, генерального директора ООО «МПК» Селятино» Барышкова A.A, технолога ООО «МПК» Селятино» Грищук З.Л. и гражданина Мизгира Д.А. по признакам преступления, предусмотренного ч, 4 ст 159 УК РФ», – сказано в материалах дела.

В начале лета суд отправил Таразевича в следственный изолятор.

Накануне сотрудники КГБ Белоруссии задержали фигуранта этого дела Дмитрия Мизгира.

Источник сообщал, что Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о поставках консервов, материальный ущерб составил около 1 млрд рублей.