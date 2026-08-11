В Индии 19-летнюю девушку схватили на обочине и изнасиловали

В Индии компания из шести мужчин похитила 19-летнюю девушку и изнасиловала. Об этом сообщает Free Press Journal.

Инцидент произошел в штате Махараштра. По данным издания, пострадавшая стояла у обочины дороги и общалась с подругой. В этот момент рядом с ними притормозили два мотоцикла с шестью людьми.

Мужчины схватили ее и отвезли в заброшенное бунгало и надругались.

Позже о ситуации узнали сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых, одного из них отправили под арест. Сейчас остальных причастных к произошедшему ищут.

До этого в Индии подверглась насилию 23-летняя девушка. Она проходила мимо магазина, когда компания мужчин остановила ее и стала домогаться. Затем ее заставили выпить неизвестное вещество и уговорили поехать с ними.

Пострадавшая оказалась в школе, где ее изнасиловали. На утро ее обнаружил сторож, в этот момент она была без сознания.