Поиски пропавшего в Каспийском море подростка приостановили

Спасатели приостановили поиски 16-летнего подростка, который пропал в Каспийском море при катании на гидроцикле. Работы возобновятся утром, сообщает ГУ МЧС по региону в "Максе".

"В связи с наступлением темного времени суток поисково-спасательные работы приостановлены. Возобновление запланировано на утро следующего дня", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток утонул во время катания в акватории Каспийского моря. Сигнал о происшествии поступил в оперативную дежурную смену днем 11 августа. В поисковой операции задействовали пять специалистов и три единицы техники.

По данным пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, происшествие произошло в районе пляжа "Черные камни" Кумторкалинского района. По факту происшествия проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. По итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.