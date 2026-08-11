Улыбающийся на месте ДТП с ветераном СВО сын миллиардера Алтушкина попал на видео

В сети появились кадры с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с Lamborghini в Екатеринбурге, в котором, предположительно, участвовал младший сын уральского миллиардера Игоря Алтушкина Давид. Ролики опубликовал Telegram-канал «112».

На видео можно заметить следы крови, а также два разбитых электросамоката. Молодой человек в черных штанах, куртке и кроссовках общается с сотрудниками полиции, на его лице можно заметить улыбку.

Как стало известно ранее, водитель фиолетового Lamborghini на улице Отрадной в Екатеринбурге сбил двух человек, отдыхавших на лавке. Один из них был на костылях — он ветеран специальной военной операции (СВО). Водитель же получил травму головы.

Водитель въехавшего в дом Lamborghini оказался сыном миллиардера

Давид Алтушкин — сын главы металлургического холдинга «Русская медная компания» Игоря Алтушкина. Компания является одним из крупнейших производителей меди в России, а сам Алтушкин-старший занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием 4,9 миллиарда долларов.