26-летней блогерши не стало на глазах у зрителей во время прямого эфира

26-летней японской блогерши Mina Chan, которая публиковала контент о южнокорейском музыкальном направлении K-pop, не стало во время прямого эфира на глазах у зрителей. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что блогерша проводила трансляцию 5 августа в TikTok. Зрители, обеспокоенные ее состоянием и поведением, обратились в полицию. Кроме того, в правоохранительные органы обратился знакомый Mina Chan.

Прибывшие домой к блогерше полицейские обнаружили ее без признаков жизни. Информацию о том, что ее не стало, позднее подтвердила в соцсетях ее младшая сестра.

Уточняется, что незадолго до произошедшего Mina Chan подверглась резкой критике со стороны поклонников южнокорейской музыкальной группы Enhypen. Фанаты музыкантов обвиняли блогершу в неуважительном поведении по отношению к артистам.

Ранее сообщалось, что американского блогера Марио Армандо Лавандейра-младшего, более известного как Перес Хилтон, госпитализировали после напугавшего поклонников прямого эфира. В ходе трансляции он нанес себе увечья.