МВД объявило в розыск политолога Татьяну Становую

Политолог Татьяна Становая (внесена в реестр иноагентов) объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе без уточнения о том, по какой статье ведется розыск.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Становая может быть объявлена в розыск в связи с участием в работе "нежелательной" организации.

Становая - политолог, журналист и публицист. Старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии фонда Карнеги (признан иноагентом, нежелательной организацией). Бывший руководитель аналитического департамента Центра политических технологий (ЦПТ).