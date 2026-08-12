Акула-людоед утащила спасателя под воду

В парке Скарборо-Бич, США, 71-летний спасатель Грег Уилферт пережил нападение белой акулы, также известной как акула-людоед. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел, когда Уилферт патрулировал акваторию вплавь. Внезапно нечто потянуло его вниз.

«Я подумал, что попал под лодочный винт, но, уходя под воду, понял — никакой лодки нет. И тут осознал: это большая белая акула», — рассказал он.

Хищница схватила не самого мужчину, а его спасательный буй, перекинутый через плечо, и утащила на глубину около двух метров.

«Сила, с которой меня дернуло вниз, — я никогда в жизни ничего подобного не испытывал, никогда», — признался пожилой спасатель.

Он сбросил с себя буй и смог выплыть на поверхность.

Уилфред не пострадал и уже на следующий день вернулся на дежурство. Пляж после случившегося закрывали примерно на час.

По словам биологов, количество больших белых акул у берегов парка выросло до двенадцати. Эксперты объясняют это потеплением воды.

Ранее сообщалось, что на Карибских островах 56-летняя Арлин Лиллис стала жертвой акулы во время снорклинга. Смертельное нападение произошло на глазах ее мужа.