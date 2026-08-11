Ветеран СВО пострадал в аварии с Lamborghini в российском городе

Ветеран специальной военной операции (СВО) пострадал во время аварии с Lamborghini в Екатеринбурге. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина проходил лечение в столице Свердловской области и передвигался на костылях. В момент аварии он и еще один человек сидели на крыльце, в которое врезался спорткар.

О ДТП в Екатеринбурге стало известно ранее 11 августа. Все произошло на улице Отрадной. Один из пострадавших находится без сознания и в тяжелом состоянии. На место уже прибыли силовики и скорая помощь.

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До этого в Омске автомобиль влетел в толпу пешеходов, восемь человек получили травмы. Известно, что автомобилист вылетел на островок безопасности и сбил находившихся там горожан. Всех их госпитализировали.