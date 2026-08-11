В Черногории группу украинцев подозревают в связях с криминалом

Черногорская полиция обнаружила в жилом доме в Подгорице группу из 50 граждан Украины, Молдавии и Словакии с большим количеством денежных средств и цифрового оборудования неизвестного происхождения, правоохранительные органы республики ведут расследование на предмет их связей с криминалом.

"Сотрудники управления полиции в сотрудничестве и координации с Государственной прокуратурой проводят комплексные следственные мероприятия на этапе расследования, в рамках которых проводится проверка более 50 иностранных граждан, большинство из которых являются гражданами Украины, а также Молдавии и Словакии, которые были обнаружены вчера в жилом доме в Подгорице, где также было найдено значительное количество современного цифрового оборудования, устройств и денежных средств", - отметили в черногорском МВД.

Как сообщили в ведомстве, в доме были изъяты "несколько сотен цифровых устройств" и другие элементы "сложного оборудования", которые пришлось вывозить грузовым транспортом. В настоящее время полиция проверяет подозреваемых, их оборудование, а также происхождение средств на предмет возможной связи с незаконной деятельностью.

К делу подключено Агентство национальной безопасности Черногории. Сформирована оперативная группа из специалистов по кибербезопасности и финансовым преступлениям.