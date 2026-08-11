Водитель въехавшего в дом Lamborghini оказался сыном миллиардера

Водителем автомобиля Lamborghini, который сбил человека и въехал в дом, оказался сын уральского миллиардера Игоря Алтушкина. Об этом сообщает Baza.

Алтушкин — бизнесмен и основатель «Русской медной компании». Предварительно, за рулем спорткара был младший сын миллиардера — Давид. В 18 лет он открыл премиальную АЗС в Екатеринбурге.

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Как отмечает Telegram-канал Shot, в результате инцидента пострадали два человека. Один из них — боец, раненый на спецоперации