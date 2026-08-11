DPA: аэропорт Ганновера закрывали из-за неизвестного беспилотника

Неизвестный беспилотник был замечен ранним утром 11 августа в аэропорту Ганновера, что привело к временному прекращению его работы. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя воздушной гавани.

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Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с 04:00 до 05:20. В итоге шесть пассажирских рейсов опоздали, а один грузовой был перенаправлен. Другие подробности не приводятся.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как в аэропорту Лейпцига/Галле рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен БПЛА с самодельным взрывным устройством. Его сейчас изучают специалисты.