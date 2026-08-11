Звезда реалити-шоу не признала вину в обезглавливании бойфренда

Бывшая участница австралийского реалити-шоу "Красавица и ботаник" Тамика Чессер не признала себя виновной в убийстве своего 39-летнего бойфренда Джулиана Стори и уничтожении его останков. Об этом 11 августа сообщили австралийские СМИ.

© Московский Комсомолец

35-летняя Чессер подключилась к заседанию магистратского суда Аделаиды по видеосвязи из психиатрической клиники Джеймса Нэша в Южной Австралии. После задержания в июне 2025 года она находится там под наблюдением специалистов.

По версии обвинения, Стори был убит в квартире пары в Порт-Линкольне. Следствие также считает, что Чессер обезглавила сожителя, затем расчленила и сожгла останки. Адвокат Чессер сообщил суду о намерении оценить ее психическое состояние, поскольку это необходимо для дальнейшего участия обвиняемой в судебном процессе.

Согласно материалам полиции, которые изучила ABC, 19 июня 2025 года правоохранители обнаружили останки Стори в квартире. Предположительно, мужчина погиб за два дня до этого. Полицию вызвали после сообщения соседки о пожаре в доме.

Когда сотрудники приехали на место, Чессер заявила, что ничего не произошло, после чего вывела собак на прогулку и заперла дверь квартиры. Позднее правоохранители обнаружили останки мужчины внутри помещения, Чессер была в неадекватном состоянии.

Голова Стори была отделена от тела и долгое время оставалась ненайденной. Представитель полиции Южной Австралии тогда заявил, что поиски головы продолжались, поскольку родственники хотели получить возможность похоронить мужчину.

31 июля 2025 года прохожий обнаружил череп на улице. Полиция Южной Австралии подтвердила, что найденные останки принадлежали Стори.

На момент задержания Чессер была беременна. В марте 2026 года австралийские СМИ сообщили, что она родила ребенка, находясь в психиатрической клинике. Информация об отце ребенка публично не раскрывалась.