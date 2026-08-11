В Петербурге горит кровля Выборгского дворца культуры

В Петербурге загорелась кровля Выборгского дворца культуры. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

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Пожар в пятиэтажном здании размером 90 на 90 метров произошел в Выборгском районе. В 16:42 ранг пожара повышен до второго.

В июле 2026 года в Петроградском районе Петербурга горел особняк Ропса на Петровской косе — бывший дом управляющего нефтеперегонной фирмы «Ропс и Ко», объект культурного наследия с 2016 года.