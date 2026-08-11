СК доказал причастность уроженца Украины Оберландера к геноциду народа СССР
Следователи СК РФ доказали причастность уроженца Украины Гельмута Оберландера к геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее ТАСС сообщил, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал причастность нациста Гельмута Оберландера к убийству в составе нацистской зондеркоманды в годы Великой Отечественной войны более 3 тыс. советских граждан на территории Краснодарского края и Ростовской области. Хотя Оберландер в 2021 году скончался в Канаде, "его смерть не является препятствием для уголовно-правовой оценки его злодеяний", заявляли в российской прокуратуре.
Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено в Генеральной прокуратуре России.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для установления причастности гражданина Канады, уроженца Украины немецкого происхождения Гельмута Оберландера к совершению преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)", - сказала она.