Женщина в Подмосковье выпила три литра компота из ревеня и впала в кому

Доктора Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова в течение 41 дня боролись за жизнь пациентки, которая впала в кому из-за компота из листьев ревеня. Об этом во вторник, 11 августа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Изначально женщина поступила в инфекционное отделение с жалобами на тошноту и рвоту. Врачи заподозрили гастроэнтерит, однако самочувствие пациентки стремительно ухудшалось, у нее появилась сильная слабость. Вскоре ее перевели в отделение реанимации. Обследования показали серьезные нарушения в работе печени и почек. Пациентка впала в кому, и медики были вынуждены подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Специалисты начали проводить антибактериальную и инфузионную терапию, а также приступили к очищению крови методом гемодиафильтрации, одновременно пытаясь установить истинную причину отравления. Позже родственники пациентки пояснили, что за пять дней до госпитализации она пыталась лечить простуду народными средствами, выпив три литра компота из ревеня и съев два больших сырых листа этого растения.

— В листьях ревеня, особенно старых, содержится большое количество щавелевой кислоты. Она связывает в крови кальций, образует нерастворимые комплексы, почти как крупный песок. Этот оксалат кальция забивает почечные канальца и приводит к развитию почечной недостаточности. Кроме того, большие концентрации кислоты могут поражать печень, кожу и даже сердечную мышцу, — пояснил главный анестезиолог-реаниматолог больницы Михаил Козиев.

После того как медики выяснили причину отравления, пациентке дважды провели гемодиализ, выполнили плазмообмен и несколько сеансов ультрафиолетового облучения крови. Сейчас женщину перевели из реанимации в терапевтическое отделение, где она продолжает находиться под наблюдением врачей. Ее также готовят к курсу реабилитации, передает официальный сайт подмосковного министерства.

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