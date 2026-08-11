Шуваев: в Белгороде 947 тыс. домов повреждено из-за атак ВСУ

Около 950 квартир в 70 многоквартирных домах (МКД) повреждено в Белгороде в результате атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

"На сегодня [в Белгороде из-за атак ВСУ] зафиксировано повреждений: 70 многоквартирных домов - 947 квартир, 14 частных домов. Восстановительные работы продолжаются, закрываем тепловой контур - делаем все, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома", - написал он.

Шуваев отметил, что до конца недели оценщики замерят поврежденное жилье для проведения для экспертизы.