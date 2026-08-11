Подмосковным спасателям пришлось гоняться за лодкой без водителя

В Дубне Московской области на Иваньковском водохранилище спасатели были вынуждены ловить лодку, которая на скорости носилась по воде без капитана. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

© Telegram-канал «ГКУ МО Мособлпожспас»

Хозяин судна выпал за борт, а лодка начала хаотично кружить по воде без него. Мужчину спасли из водохранилища очевидцы, сообщил канал.

По его данным, остановить неуправляемую лодку получилось у сотрудника дежурной смены, который прямо на ходу запрыгнул в нее и заглушил мотор.

Ранее по Москве-реке устроили погоню за незаконными прокатчиками лодок.