Пастух ушел на работу и загадочно пропал в российском регионе

В Котовском районе Волгоградской области волонтеры и полиция ведут поиски 51-летнего Дмитрия Ш.

Мужчина средних лет пропал при загадочных обстоятельствах посреди дня во время выпаса коров.

По данным поискового отряда, Дмитрий долгое время проживал в хуторе Попов без семьи и родственников — его быт обеспечивал местный фермер, у которого мужчина подрабатывал пастухом.

В день исчезновения он ушел на работу один. Вечером работодатели забили тревогу: оставленное мужчиной стадо мирно паслось на месте, однако сам пастух бесследно исчез, не оставив ни личных вещей, ни записки.

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