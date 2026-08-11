Тайфун «Чан-Хом» ударил по побережью Японии

Тайфун "Чан-Хом" вышел на побережье Японии в районе префектуры Ибараки, непосредственно примыкающей к Токио с северо-востока, и пошел по территории страны в сопровождении сильных ветров и ливней. Шквальные порывы в этом районе достигают скорости 35 м/сек, сообщает национальное общественное телевидение.

© ТАСС

Тайфун нарушил транспортное сообщение на северо-востоке главного острова страны Хонсю. В токийских аэропортах Ханэда и Нарита, в аэропорту крупного города Сендай и в более мелких воздушных гаванях отменено свыше 100 внутренних и международных авиарейсов, свидетельствуют данные авиаперевозчиков.

На трассы не вышли до десятка обычных пассажирских поездов, отменены многие междугородные автобусы. В районе Токио полностью запрещено движение пассажирских паромов. В то же время скоростные железнодорожные экспрессы движутся пока на северо-востоке страны по расписанию.

Ожидается, что тайфун "Чан-Хом", как называется одно из тропических деревьев на лаосском языке, пересечет главный остров страны Хонсю и выйдет в зону Японского моря. До полудня 12 августа на северо-востоке страны вместе с ураганными ветрами ожидается до 180 мм осадков - больше обычной месячной нормы. Власти в связи с этим предупреждают об опасности наводнений и оползней.

Сейчас тайфун движется по Японии по крайне необычному курсу с востока на юго-запад, хотя обычно они обрушиваются на страну с юга. С 1951 года, когда была принята нынешняя система регистрации тайфунов, только три из них прошли по стране по такой траектории. И ни один из них еще ни разу не наносил удара по префектуре Ибараки, административный центр которой, город Мито, находится менее чем в двух часах езды на автомобиле от центра Токио.