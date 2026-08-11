Российский велопутешественник загадочно исчез в Таджикистане

Велопутешественник Денис Черновал перестал выходить на связь после того, как перешел китайско-таджикскую границу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, границу Таджикистана Черновал пересек 3 августа. После чего он перестал связываться с родственниками и друзьями, а его блог не обновляется.

«Одно из последних сообщений в его тревел-блоге — советы, как сделать долгую поездку на велике более комфортной. Близкие и друзья путешественника забили тревогу», — отмечает Shot.

Сам Денис Черновал из Саратова, он несколько лет работал в центре поддержки клиентов мобильного оператора и уволился в этом году, чтобы добраться на велосипеде до Юго-Восточной Азии. Из России путешественник выехал 19 июня.

Ранее власти Сейшельских островов провели крупную спасательную операцию для того, чтобы найти потерявшихся россиян, отправившихся на экскурсию в район Анс-Мажор. После прогулки они не успели вернуться к месту сбора, решили добраться до населенных мест самостоятельно, но заблудились. Туристы в итоге были найдены живыми.