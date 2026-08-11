В Хабаровске ввели режим ЧС

В Хабаровске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне паводков. О ситуации в городе пишет Telegram-канал Mash.

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Уровень воды в реке Амур приближается к отметке пять метров — на сегодняшний день вода поднялась до 4,8 метра, прибавляя по десять сантиметров за сутки. Если темп не будет спадать, то еще на полметра уровень воды поднимется уже к пятнице, 14 августа.

На островах Большой Уссурийский паводковыми водами залило 159 дачных участков, также оказались подтоплены села Елабуга, Корсаково-2 и Маяк.

Продолжает топить и городскую набережную. Хабаровчане уже устраивали по ней заплыв.

Ранее после затяжных ливней затопило Читу и пригород. А из-за подъема грунтовых вод дороги в садовых товариществах превратились в реки.