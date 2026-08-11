Умер сооснователь «Эха Петербурга» после избиения

В Подмосковье скончался сооснователь «Эха Петербурга» Сергей Недоводин после избиения. Об этом в социальных сетях сообщила экс-замглавреда радиостанции Анастасия Миронова.

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«Недоводин скончался сегодня. Человек, чья подпись последняя стоит в моей трудовой книжке. Мне очень жаль», — написала она.

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По словам Мироновой, уголовное дело за избиение Недоводина возбудили 7 августа. Она добавила, что сооснователь «Эха Петербурга» оказался в коме после того, как сделал замечание шумной компании во дворе.

Радиостанция «Эхо Петербурга» провела процесс ликвидации и прекратила свою работу в 2022 году вслед за закрытием головного офиса «Эха Москвы».

До этого супруга Недоводина заявляла, что 23 июня на мужа напал сосед с приятелем. По ее словам, он услышал шум под окном и спустился, чтобы сделать замечание нетрезвой компании. В ответ оппоненты применили физическую силу. Женщина уточняла, что мужа в состоянии комы поместили в реанимацию, позднее у него были диагностированы многочисленные осложнения.

Ранее умерла актриса из «12 стульев» и «31 июня».