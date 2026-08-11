Суд обязал бизнесмена вернуть купленный у Блиновской Maybach

Бизнесмена Сергея Алексеева суд обязал вернуть Maybach, купленный у осужденной блогерши Елены Блиновской. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилась "РГ".

Машина эта легендарная: именно на ней Елена Блиновская передвигалась со своим личным водителем, светилась в соцсетях и, что самое ироничное, именно на этом авто ее задержали силовики в 2023 году, когда она пыталась уехать из страны.

Финансовый управляющий Мария Ознобихина, анализирующая сделки блогерши, узнала, что незадолго до того, как Блиновская попала под следствие, она избавилась от Maybach. Сначала Mercedes почти за 13 миллионов рублей купила ярославская фирма, перепродала другой компании, а потом - бизнесмену Сергею Алексееву всего за 4 миллиона рублей. При этом реальная рыночная стоимость авто на тот момент составляла около 11 миллионов рублей.

Суд признал сделку притворной. В итоге права собственности Блиновской на Mercedes восстановили, и теперь машина отправляется в общую конкурсную массу, чтобы пойти с молотка по реальной цене ради закрытия долгов. Бизнесмен, у которого забирают машину, будет вправе взыскивать ущерб с Блиновской и компании-продавца.

Ранее сообщалось, что Елене Блиновской не удалось обжаловать приговор, по которому она должна провести в заключении 4,5 года. С учетом проведенного в СИЗО и колонии времени выход блогерши на свободу ожидается в апреле 2027 года.