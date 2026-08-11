Самолет из Батуми экстренно сел в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ 1450 по маршруту Батуми — Пермь.

Об этом сообщает транспортная прокуратура Свердловской области.

«Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режим», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специалисты контролируют соблюдение прав пассажиров, осуществляется мониторинг ситуации.

До этого в Тюмени незапланированно сел самолет, следовавший из Москвы в Анталью. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, причиной стало закрытие воздушного пространства в Екатеринбурге и Оренбурге. Пассажиры после посадки не выходили из самолета, никаких жалоб от них не поступало. Лайнер пробыл в тюменском аэропорту один час 44 минуты, после чего возобновил полет.