Экс-гендиректору «Аэрофлота» Полубояринову продлили арест

Тверской районный суд столицы продлил до 16 октября арест бывшему генеральному директору ПАО «Аэрофлот» Михаилу Полубояринову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил продлить срок содержания Полубояринова под стражей до 16 октября», – огласил решение судья Алексей Криворучко.

Тверской суд Москвы 23 июня арестовал Полубояринова на два месяца. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при санации «Связь-банка» в 2016 году, дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, оно было возбуждено 16 июня после заявления в полицию сотрудника компании ВЭБ.РФ.

Полубояринов с 2020 по 2022 год занимал должность генерального директора ПАО «Аэрофлот». С 2009 по 2020 год был членом правления ВЭБ.РФ, занимая посты директора департамента инфраструктуры, заместителя и первого заместителя председателя.