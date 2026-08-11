Российский подросток погиб в горах Абхазии

Во время горного похода в Гулрыпшском районе юный участник туристической группы получил смертельные травмы.

Сигнал о трагедии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии накануне вечером, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время похода группы путешественников из России.

«Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности Гулрыпшского района. В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», – отмечается в заявлении ведомства.

Спасатели призывают организованные группы и самостоятельных путешественников заранее сообщать о своих планах. Наличие оперативной информации о маршрутах позволяет специалистам выезжать на помощь незамедлительно. Это помогает избежать потери драгоценного времени на долгие поисковые работы в горах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле туристка из Санкт-Петербурга погибла в ДТП по пути на гору в Абхазии.

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