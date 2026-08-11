В Петербурге двое нетрезвых мужчин ворвались в ресторан, разбили входную дверь, витрину и посуду, а затем отобрали телефон у сотрудницы. Об этом сообщает Росгвардия по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 10 августа в заведении на Ленинском проспекте. Днем мужчины отдыхали в ресторане, а после полуночи вернулись, они заявили, что забыли на столике телефон и потребовали его вернуть. Сотрудница объяснила, что гаджет никто не находил, но пьяные визитеры не успокоились и устроили погром.

Мужчины разбили входную дверь, ворвались внутрь, устроили погром, повредив витрину, посуду и предметы интерьера, после чего силой отобрали у сотрудницы ее личный телефон и попытались скрыться. Другой работник успел вызвать полицию, к выходу из ресторана прибыли два наряда Росгвардии и задержали дебоширов. Ими оказались мужчины 47 и 46 лет. Похищенный телефон изъяли, сумма ущерба устанавливается. Задержанных доставили в отдел полиции.