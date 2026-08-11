В российском регионе в ручье нашли мумию

В ручье Репинка в Калужской области обнаружено мумифицированное тело, сообщили в прокуратуре Калужской области.

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Ручей находится в районе Пионерского проезда в Обнинске. Предварительно, речь идет о мужском теле.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и эксперты. Прокуратура города Обнинска координирует их деятельность.

В конце 2025 года в квартире Красноярска нашли мумифицированные тела 43-летней женщины и ее 6-летнего сына. По данным СК, они жили в данном помещении с июня, но соседи не видели их с сентября. Из-за того, что в квартире было прохладно, запах был не сильным. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, а также начата проверка о халатности органов системы профилактики.