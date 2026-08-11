Россияне застряли посреди Байкала на «ватрушке»

Трое российских туристов застряли посреди Байкала на «ватрушке» из-за поломки катера. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел 8 августа в бухте Базарной. Там на расстоянии 500 метров от берега сломался катер с буксируемой «ватрушкой». Их заметили проплывавшие мимо сапбордисты, но не смогли помочь. Ситуацию разрешил патрульный катер ГИМС МЧС России, сотрудники чрезвычайной службы подтянули «ватрушку» с помощью троса и эвакуировали людей на берег. После этого судно взяли на буксир.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель катера нарушил маневр с буксировкой «ватрушки». Также на судоводителе не было спасательного жилета. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее путешествующий на каяке в регионе России мужчина пропал без вести. Турист отправился в путешествие в районе села Краснотуранск в Красноярском крае.