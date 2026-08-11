Отмены рейсов и задержки: что известно о ситуации в аэропортах России к этому часу

Росавиация в целях безопасности вводит ограничения на полеты в российских регионах. Какая ситуация в аэропортах крупных российских городов к этому часу, разбирался «Рамблер».

Сегодня ночью над территорией России было перехвачено и уничтожено 396 украинских беспилотников. Одна из атак пришлась на Воронежскую область. В результате падения обломков загорелись два склада компании Wildberries в Новоусманском районе. По словам губернатора Александра Гусева, пострадал 49-летний мужчина, который находился на улице. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти его жизнь. Еще два человека получили ранения.

Москва

Сегодня ночью вводились ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

В Домодедово были перенесены вылеты в Минеральные Воды, Махачкалу, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Ташкент. Отменен рейс U6 2771 в Самарканд. В Шереметьево, согласно данным онлайн-табло, также были изменения в расписании ряда рейсов, в том числе и в Сочи, Нальчик, Калининград, Астану, Ставрополь, Волгоград и в Саратов. Также задержаны рейсы в Ухту, Дананг, Санкт-Петербург, Шарм-эш-Шейх, Ижевск. В Жуковском задержан вылет в Душанбе, пишет News.ru.

«Из Внуково перенесен вылет в Санкт-Петербург — с 12:10 на 12:40, с 13:15 на 14:00, в Анталью — с 13:30 на 14:10, с 21:30 на 23:00, Шарм-эш-Шейх — с 14:00 на 19:05, в Грозный — с 20:00 на 23:00», — говорится в статье.

При этом в воздушной гавани обратили внимание на то, что у задержки рейса могут быть самые разные причины, не всегда они связаны с режимом ограничений.

Санкт-Петербург

Несмотря на то, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге в настоящий момент работает в штатном режиме, здесь также был перенесен ряд рейсов, в том числе в Краснодар, Калининград, Саратов и Сочи.

Рейс в Анталью отложен с 12:55 на 13:50, в Казань — с 13:10 на 15:25, в Ижевск — с 13:30 на 19:05, а в Архангельск — с 14:15 на 15:00. Также задерживаются вылеты в Чебоксары, Самару, Махачкалу, Уфу, Москву, Хабаровск, Саранск, Читу и другие города.

Сочи

В международном аэропорту Сочи 11 августа внесены изменения в расписание 53 рейсов, при этом 25 из них задержаны на вылет. Продолжительность ожидания зависит от направления и составляет от часа до нескольких часов, а в отдельных случаях достигает двух суток, сообщает «Коммерсант».

«Наиболее продолжительная задержка отмечена у рейса из Казани. Его прилет перенесли с 9 августа 18:25 на 11 августа 17:50. Рейс из Батуми задерживается на 17 часов 25 минут, из Иваново — на шесть часов 10 минут», — говорится в статье.

Также был перенесен вылет рейсов в Нижневартовск, Оренбург, Тбилиси, Ереван, Наманган, Уфу, Ханты-Мансийск, Киров, Ижевск, Батуми, Орск, Екатеринбург, Стамбул и Сургут. Еще два рейса задерживаются в Санкт-Петербург и девять — в Москву. На прилет задержаны 28 рейсов, в том числе из Казани, Тбилиси, Нижневартовска, Еревана, Санкт-Петербурга, Стамбула, Батуми, Екатеринбурга и Москвы.

Калининград

Более 20 рейсов были задержаны на прилет и вылет в калининградском аэропорту Храброво, еще четыре были отменены, пишет ТАСС.

В частности, изменения в расписании коснулось рейсов в Санкт-Петербург, Москву и обратно, а также в Самару, Казань, Нижний Новгород. Пришлось менять планы и пассажирам рейсов, следующих в Екатеринбург, Пермь и Петрозаводск.