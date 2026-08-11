Названо число предотвращенных терактов в России с начала года

С начала года в России предотвращено 66 терактов: 49 на объектах транспорта и 17 — на объектах ТЭК.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Задержаны 150 человек.

Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников обсудил на заседании обеспечение защиты россиян в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.

"Только в этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности, а также развитие отношений с ближайшими странами-соседями.