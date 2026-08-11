Мать выкинула трехлетнюю дочь с девятого этажа в Подмосковье

В Сергиевом Посаде Московской области 27-летняя местная жительница выбросила с девятого этажа трехлетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщине предъявлено обвинение по статье о покушении на ребенка. По версии следствия, 10 августа она была дома с двумя детьми и в какой-то момент столкнула через ограждение балкона дочь. Девочка получила травмы разной степени тяжести, ее госпитализировали.

На допросе женщина признала вину, однако объяснить свой мотив не смогла. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, женщина подрабатывала детским репетитором.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали воспитателя детского лагеря по делу о педофилии.