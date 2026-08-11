Установлена личность погибшей в центре Москвы мотоциклистки

В Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклистки. Как сообщает SHOT, 51-летняя мотоблогер и моушн-дизайнер Татьяна утром двигалась на желтом мотоцикле Racer Skyway по столице.

На съезде на проспект Мира она попала в слепую зону «КамАЗа» и столкнулась с грузовиком. От полученных травм женщина скончалась на месте.

За полтора месяца до этой аварии байкерша уже попадала в серьезное ДТП в Москве — тогда ее госпитализировали в реанимацию, а позже установили титановый имплант в плечо. Татьяна была известна в мотосообществе, снимала свои поездки на камеру GoPro.

23 июля 2024 года в Турции погибла российская блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом «МотоТаня». Ей было 38 лет. Авария произошла на трассе «Секе-Милас» по дороге в Бодрум. Согласно результатам экспертизы, ДТП случилось из-за столкновения двух мотоциклов: следовавший позади турецкий байкер Онур Обут врезался в мотоцикл Озолиной, которая снизила скорость перед совершавшим маневр грузовиком.

Накануне утром в Темрюкском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на трассе «Темрюк – Фонталовская». По предварительным данным, водители KIA и Nissan Almera не соблюли дистанцию при разъезде. В результате маневра Nissan Almera выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Sunny.