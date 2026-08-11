Турчанка жестоко избила российскую туристку на пляже

Ревнивая турчанка избила российскую туристку на пляже из-за ревности — девушку увезли на скорой помощи. Об инциденте пишет Telegram-канал Baza.

По словам пострадавшей Лидии, она загорала на пляже в провинции Нарлыкую, когда к ней подошел турецкий мужчина. Он начал знакомиться и предложил обменяться контактами. В один момент жена мужчины подбежала к Лидии и устроила скандал прямо на пляже.

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Ревнивая женщина напала на девушку, начала ее бить и царапать, обвиняя в попытке увести мужа. Россиянке пришлось обратиться за помощью к врачам.

Лидия не стала обращаться в полицию. Сейчас она планирует получить турецкое гражданство и говорит, что не хочет создавать себе лишние проблемы, говорится в публикации.

До этого Черемушкинский районный суд также арестовал на семь суток женщину и двоих мужчин за драку на почве ревности в Битцевском парке в Москве. На них был составлен протокол о мелком хулиганстве.