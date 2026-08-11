Более 50 человек отравились после доставки суши в российском городе

Более 50 человек отравились, попробовав суши и пиццу из доставки в Салехарде. Об этом во вторник, 11 августа, написал Telegram-канал «112».

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По информации канала, начиная с 31 июля у 51 человека, попробовавшего еду из местной службы доставки, диагностировали сальмонеллез. Среди заболевших — 18 детей.

Большая часть заболевших находится на амбулаторном лечении. В больницах находятся восемь человек, из которых трое — дети. Их состояние оценили как средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия, говорится в публикации.

До этого массовое отравление произошло в детском лагере в Тверской области, в больницу увезли как минимум 14 школьников. У них были диарея и сильные боли в животе. Экспертиза выявила у пострадавших кишечную палочку и глистов. Ребята жаловались на антисанитарию и грязную воду в лагере. После отравления смену закрыли, родителей попросили забрать детей. «Вечерняя Москва» собрала детали этого инцидента и узнала, вернут ли семьям деньги за неудавшуюся поездку.