Тысячи порнофайлов нашли у обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге

Следствие проверяет причастность Петра Жилкина к преступлениям против половой неприкосновенности детей, в гаджетах обвиняемого в убийстве мальчика нашли коллекцию порно. Об этом сообщает РИА Новости.

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На компьютере и мобильном телефоне Жилкина следователи обнаружили более двух тысяч порнографических фото и видео. В том числе с участием несовершеннолетних.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Жилкина. Материалы расследования переданы в суд. Судебный процесс будет проходить закрытом режиме, слушателей и прессу допускать не будут.

Жилкин попал в изолятор после ареста по делу об убийстве над девятилетним мальчиком. В последний раз ребенка видели у местного гипермаркета, где он якобы мыл фары автомобилям. Очевидцы заметили, что он сел в белый внедорожник с каким-то мужчиной. На поиски пропавшего вышли более 200 волонтеров. Как полагают следователи, обвиняемый над несовершеннолетним, расправился с ним и бросил в водоем в Ленобласти, где ребенка позже и нашли.