В Ростове полицейские нашли тайную нефтебазу с бензином АИ-95

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции обнаружили тайную нефтебазу, на которой с нарушениями требований пожарной безопасности хранились девять тысяч литров бензина АИ-95.

Нарушителям грозит штраф: должностным лицам - от 20 до 30 тысяч рублей, предприятию - от 300 до 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, хранилище нефтепродуктов располагалось на территории одной из автостоянок города. Информацию о складе ГСМ в полицию предоставил случайный автомобилист.

Прибывшие на проверку сигнала оперативники обнаружили три емкости общим объемом девять тысяч литров.

Топливо, как выяснилось в ходе проверки, принадлежало строительной организации и предназначалось для автотехники, задействованной в восстановительных работах. Однако хранение ГСМ проводилось без соблюдения норм безопасности.

"В действиях должностных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 августа в Ростове-на-Дону сгорели АЗС и 21 автомобиль. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности. Житель Мелитополя закупил 1000 литров ГСМ для перепродажи на новых территориях, но из-за пластиковых емкостей произошло самовоспламенение.