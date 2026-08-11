Обвиняемый в убийстве жены и дочери бизнесмена рассказал, как замывал кровь

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела о двойном убийстве жены и 9-летней дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна, которое долгие годы оставалось нераскрытым. Обвиняемый, которого нашли по следам пальцев, дал признательные показания и на месте показал, как проник в квартиру, расправился с хозяйкой и ее маленькой дочерью, а потом пытался уничтожить следы.

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Речь идет о жестоком преступлении, совершенном в ночь на 14 февраля 2015 года в элитном пентхаусе на улице Шаболовка. По данным следствия, Алексей Мельничук, гражданин Молдовы 1993 года рождения, не шел в конкретную квартиру. Он обследовал этажи дома, поднялся на крышу и стал искать балкон, через который можно было бы пробраться внутрь.

В итоге, он обнаружил, что дверь мансарды одной из квартир, выходящая на балкон, закрыта не до конца. Через балкон он проник в трехуровневую квартиру, где находились женщина и ее дочь. Мельничук искал ценности в жилище. Но его застала хозяйка.

Следователи установили, что мужчина напал на женщину в ванной комнате около лифта на втором этаже квартиры. Сначала он нанес ей множественные удары руками по голове, затем спустился на кухню, нашел там нож и вернулся к потерпевшей. Жертве были нанесены не менее 22 ударов. Свидетелем расправы стала маленькая дочь хозяйки. Обвиняемый решил убить и ребенка, чтобы скрыть первое преступление и продолжить поиски ценностей. Девочке он нанес не менее 16 ударов. Обе скончались на месте.

После убийства Мельничук, как он сам пояснил, пытался убрать следы: замывал кровь со своей одежды, пола и предметов мебели.

Из квартиры были похищены деньги, сумки, кошельки, украшения, наушники, бриллиант и другое имущество на общую сумму более 500 тысяч рублей. Орудие преступления обвиняемый забрал с собой.

Изначально по подозрению в совершении преступления был задержан сам Казарян. Однако затем ему удалось доказать свою непричастность к убийству.

Долгое время выйти на подозреваемого не удавалось. Только после работы следователей и криминалистов по раскрытию преступлений прошлых лет дело было раскрыто.

На деревянном комоде в квартире были обнаружены и изъяты папиллярные узоры пальцев рук, пригодные для идентификации. Проверка по актуальным базам позволила установить личность предполагаемого убийцы. Выяснилось, что после преступления он покинул Россию. Но потом Мельничук вернулся и проживал уже в Костромской области.

На допросе он признал вину и заявил, что действовал из корыстных побуждений. Во время проверки показаний на месте он показал следователям путь проникновения в квартиру и рассказал, как пытался скрыть следы преступления.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, расследование преступления закончено, дело уже передано в суд.