На складах Wildberries в Воронежской области возник пожар после атак БПЛА

В ночь с 10 на 11 августа атаке БПЛА подверглись логистические объекты Wildberries в Воронежской области, сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что на складах была проведена заблаговременная эвакуация персонала.

«Товары преимущественно не пострадали», — добавили в пресс-службе.

Селлеры маркетплейса, как и сама объединенная компания Wildberries & Russ, продолжают нести убытки в результате атак беспилотников. В июле 2026 года были атакованы склады компании в Ленинградской, Тульской, Магаданской, Самарской, Удмуртской и других областях. Удары, как следует из заявлений самой компании и глав регионов, продолжились и в августе.

В ВСУ пообещали продолжать атаки на склады Wildberries

Руководство маркетплейса пока что не раскрывало размер понесенного ущерба, поэтому эта тема остается поводом для дискуссий профильных экспертов. Например, по словам ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко, приведенного изданием Forbes, потенциальные потери селлеров в результате атак БПЛА могут составлять порядка 355–436 млрд рублей.