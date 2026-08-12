Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге уличили в даче ложных показаний

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга Петр Жилкин на начальном этапе расследования давал ложные показания, из-за чего дальнейшее содействие следствию не зачли при передаче дела в суд. Об этом сообщил руководитель второго отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Владимир Захарян в беседе с РИА Новости.

«Жилкин первоначально давал органам следствия ложную (защитную) версию совершения преступления, в связи с чем нами не было учтено его последующее содействие при направлении уголовного дела в суд», — отметил Захарян.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинградский областной суд. Первое заседание пройдет 13 августа в закрытом режиме.

Обвиняемый в зверском убийстве 9-летнего мальчика сделал неожиданное заявление

Девятилетний Паша пропал 30 января. Он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело.