Названа причина возгорания на Комсомольском НПЗ

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре произошло из-за разгерметизации колонны.

Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

"Сегодня утром на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошла разгерметизация колонны одного из цехов, что привело к возгоранию. На место незамедлительно прибыли экстренные службы: в ликвидации последствий были задействованы 45 пожарных и 13 единиц техники. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет", - отметили там.

Никаких отклонений от производственных процессов и отгрузке топлива не зафиксировано. Работа завода не прекращалась, выпуск продукции осуществляется в полном объеме, уточнил министр энергетики края Герман Тютюков, слова которого привели в сообщении правительства.

На объекте ведутся ремонтные работы, которые планируют завершить до конца дня.