Лерчек обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная на условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, обжаловала приговор в апелляционной инстанции и просит оправдать ее.

Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Виктор Дугин.

"Мы отправили апелляционную жалобу на обвинительный приговор Лерчек, в которой наша подзащитная просит отменить решение суда первой инстанции и оправдать ее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, защита блогера в жалобе настаивает на отсутствии состава преступления со стороны Лерчек.

Ранее гособвинение подало апелляционное представление на приговор блогеру. Представители прокуратуры намерены добиваться в Мосгорсуде 6-летнего условного срока для Лерчек, а также попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать свой бренд в интернете с 3 лет до 5 лет, как и было заявлено в ходе прений сторон прокурорами Светланой Тарасовой и Натальей Кузьминой.

31 июля Гагаринский суд Москвы рассмотрел в закрытом режиме дело Чекалиной, которая не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно. Кроме того, ей назначен штраф в размере 763 573 551 рубля, в течение трех лет ей запрещено продвигать свой бренд в интернете. При этом суд назначил Чекалиной испытательный срок пять лет и установил следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менее одного раза в месяц, не заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием, сопровождением, управлением и использованием сайтов, интернет-платформ, информационных систем и иных информационных и телекоммуникационных ресурсов, в том числе принадлежащих третьим лицам, с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности.